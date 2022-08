Reformation de Pantera : les premiers concerts annoncés !

Il y a quelques jours, on découvrait quelques images vidéo que Pantera partageait pour confirmer ces shows de " retrouvailles ".

Certains se réjouissent de ce projet alors que d’autres crient au scandale. Une chose est sûre, voici une " reformation " de groupe qui fera beaucoup de bruit.

Ce sont le guitariste Zakk Wylde et le batteur Charlie Benante qui ont été choisis en remplacement des frères Dimebag Darrell et Vinnie Paul, et une récente interview du chanteur Phil Anselmo suggère que les frères auraient voulu voir leur héritage musical se perpétuer.

Il expliquait à The Pit : "Dimebag et Vince ont toujours voulu laisser une trace avec ce groupe, ils ont toujours voulu qu’il soit énorme… Je pense que Dime et Vince… Je sais que Dime et Vince voudraient que l’héritage et le nom de Pantera se perpétuent… Je le sais. Ça aurait été leur rêve."

L’ami de Dimebag Darrell, Zakk Wylde, s’est récemment exprimé autour de cette prochaine tournée sous le nom de Pantera : “Je pense que ce sera une belle chose. C’est comme lorsque nous faisons les fêtes annuelles à la mémoire de Dime. C’est une célébration à cette époque Pantera et ce sera la même chose ici. Nous fêterons le talent de Vinnie et Dime et toutes ces montagnes que Pantera a gravies et conquises. "

" Evidemment, ce ne sera pas Pantera. Pantera, c’était ces quatre gars, Phil, Rex, Dime et Vinnie. Mais c’est comme quand Led Zeppelin a invité Jason Bonham à jouer avec eux, c’était phénoménal. Je l’ai dit à Jason, j’étais sidéré. C’est une bonne chose de les entendre faire de la musique à nouveau ensemble. Et je suis vraiment honoré d’en faire partie. "

Le guitariste a aussi révélé que c’était Phil Anselmo lui-même qui lui avait demandé de faire partie de cette tournée. Et bien que ce nouveau line up a reçu le feu vert des héritiers des frères Abbott, les fans s’interrogent sur ces concerts sans eux. D’autres ont aussi fait remonter les gestes racistes controversés de Phil Anselmo en 2016 – pour lesquels il s’était ensuite excusé – et affirment qu’il a "sali" la réputation de Pantera.

Vinnie Paul s’était aussi exprimé suite à ces incidents en 2016 : "Il a fait beaucoup de choses qui ternissent l’image de ce que Pantera était à l’époque et ce pourquoi nous existions. C’est triste."

Et quand on lui a parlé des rumeurs incessantes autour du fait que Zakk Wylde pourrait remplacer Dimebag dans une nouvelle mouture de Pantera, il a répondu : "Pour moi, c’est terminé depuis que Pantera est terminé. Peu de gens comprennent cela. Il y avait des raisons pour lesquelles le groupe s’est séparé. Et avec mon frère qui n’est plus là, il n’est pas question d’une reformation, point final."

Le 8 décembre 2004, pendant un show dans l’Ohio, à Columbus, Dimebag a été tué d’une balle sur scène tirée par un homme atteint de schizophrénie qui pensait que les membres du groupe volaient ses pensées.

Peu avant son décès, Dimebag avait exprimé l’envie de reformer Pantera.