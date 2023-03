Reflets : l’artisanat mérovingien révélé aux Bateliers de Namur

Si l’on associe la Renaissance au raffinement, le Moyen-Âge inspire plutôt une période obscure, insécurisée voire "barbare". Pourtant, nos aïeuls mérovingiens étaient – comme nous - sensibles à l’esthétisme et développaient des savoir-faire pour embellir leur quotidien. Si Clovis, Roi des Francs, a laissé dans l’Histoire une trace plus importante que l’artisanat de l’époque, le Pôle muséal Les Bateliers à Namur rétablit cet oubli.

Du 3 mars au 24 septembre 2023, l’exposition Reflets initiée par le Musée archéologique de Namur, se concentre sur les objets et accessoires finement ornés de l’époque. Verreries, vases en céramique, colliers de perles, fibules, peignes en os et textiles témoignent de la richesse technologique de l’époque mérovingienne. De nombreuses collections sont nées des explorations archéologiques des 18e et 19e siècles, elles permettent de nouvelles découvertes et d’en apprendre plus sur les femmes et les hommes mérovingiens à l’origine de la conception et de la fabrication de ces nombreuses productions.

En parallèle de l’exposition un guide du visiteur est en vente au prix de 8€, où questions et activités permettent de découvrir le monde de l’archéologie à travers la période mérovingienne de manière ludique.

Informations pratiques

Jusqu’au 24 septembre 2023

Gratuit

Pôle Muséal Les Bateliers

Rue Joseph Saintraint 3 – 5000 Namur