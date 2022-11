Réfléchir à sa consommation de viande pour préserver la planète

"Le problème de la consommation de viande, c’est avant tout de comprendre à quel jeu on joue, et donc de savoir, quand on achète un morceau de viande, quel est le modèle agricole qu’on soutient", analyse l’agronome et professeur à l’UCLouvain Philippe Baret.

En plus des modes de production, le type de viande (bœuf, porc, volaille) aura un impact différent sur la planète. "En Wallonie, nos agriculteurs s’occupent en grande majorité de bovins, donc de viande rouge. Pas de chance, c’est la moins bonne pour la santé, mais aussi celle qui pollue le plus. Pour la même quantité de viande, du bœuf pollue quatre fois plus que du poulet, mais la vache remplit un rôle essentiel pour la biodiversité", précise encore l’agronome.

