Référendum d’annexion en Ukraine : les autorités prorusses revendiquent la victoire dans les quatre régions ciblées par Moscou

Les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk ont revendiqué la victoire du "oui" en faveur d’une annexion par la Russie lors des "référendums" d’annexion organisés par Moscou et largement dénoncés par Kiev et ses soutiens occidentaux.

Moscou a en outre brandi encore une fois la menace de l’arme nucléaire pour défendre ces territoires. Dans la soirée, le Pentagone a affirmé que Washington "prenait ces menaces au sérieux", sans toutefois "ajuster sa position nucléaire pour le moment".

La commission électorale de la région de Zaporijjia a affirmé que 93,11% des électeurs avaient voté pour le rattachement à la Russie, après le dépouillement de 100% des bulletins de vote, tout en précisant qu’il s’agissait pour l’heure de résultats préliminaires.

Dans la région de Kherson, l’administration d’occupation pro-Moscou a indiqué que 87,05% des électeurs avaient voté en faveur du "oui", après le dépouillement de tous les bulletins.

Peu après, celles de Lougansk ont aussi annoncé la victoire du oui. La commission électorale de cette région, citée par les agences russes Ria Novosti et Interfax, a affirmé que 98,42% des électeurs avaient voté pour le rattachement à la Russie, après le dépouillement de 100% des bulletins de vote.

Plus tard dans la soirée, la commission électorale centrale de la République populaire de Donetsk (DNR) a affirmé que 99,23% des électeurs ont soutenu le rattachement de cette région à la Russie, à l'issue du dépouillement des 100% des bulletins de vote, selon les agences de presse russes.

"Nous le voulions tous depuis très longtemps", a assuré le dirigeant de la DNR, Denis Pouchiline, cité par l'agence de presse publique russe RIA Novosti. "Nous nous réunissons avec notre grande patrie, avec la grande Russie", a-t-il ajouté, en saluant le résultat "colossal" du référendum.

Ainsi, toutes les quatre régions ukrainiennes - celles de Zaporijjia, de Kherson, de Lougansk et de Donetsk - qui ont organisé ces référendums d'annexion sept mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, se sont prononcées en faveur du rattachement à la Russie, selon leurs autorités prorusses.