Refaelov veut une 3e Coupe de Belgique avec une 3e équipe : "J’ai une dette à payer envers Anderlecht"

Avec entre autres deux passes décisives pour Murillo et Kouamé jeudi soir contre Eupen, Lior Refaelov a contribué à la qualification d’Anderlecht pour la finale de Coupe de Belgique. Une finale qu’ils n’avaient plus disputée depuis 2015 face au Club de Bruges… un match dont se souvient bien Lior Refaelov puisqu’il avait inscrit le but de la victoire brugeois dans les arrêts de jeu.

"La dernière fois qu’Anderlecht a joué une finale de Coupe, c’était contre moi. J’ai une petite dette à payer envers les supporters d’Anderlecht", souriait le milieu offensif israélien au micro de Manuel Jous après la rencontre.

Déjà vainqueur de la finale avec Bruges en 2015 et avec l’Antwerp en 2020 (unique buteur de la finale), l’ancien Soulier d’Or espère accrocher une nouvelle Coupe de Belgique à son palmarès, avec un troisième club.

Buteur mais finalement perdant lors de la finale de Coupe 2016 face au Standard, Refaelov s’est forgé année après année cette image de spécialiste de la Coupe de Belgique. Les statistiques de cette saison ne trompent d’ailleurs pas : 5 buts et 2 assists en 5 matches disputés.

"J’aime ces moments, quand la pression est haute", rappelle le meneur de jeu israélien, dans tous les bons coups face à Eupen."Ce genre de moments, ce sont des moments clés dans la saison et c’était sans doute notre match le plus important jusqu’à présent."