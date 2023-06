Connue notamment pour ses rôles dans "La revanche d’une blonde" et dans "De l’eau pour les éléphants", Reese Witherspoon est l’actrice la plus riche du monde.

440 millions. C’est ce que pèse l’actrice et productrice américaine Reese Witherspoon, d’après le magazine Forbes. Depuis son premier film, "Un été en Louisiane", sorti en 1991, elle en fait du chemin !

Si Reese compte des films comme "La Revanche d’une blonde" et "De l’eau pour les éléphants" ainsi que des séries comme "Big Little Lies" dans son palmarès, lassée des rôles qu’on lui donnait à Hollywood, elle s’est aussi lancée dans la production, "Big Little Lies" étant d’ailleurs une des séries qu’elle produit. "The Morning Show" avec Jennifer Aniston et "Little Fires Everywhere" aussi. On n’oublie pas non plus le thriller "Gone Girl" avec Ben Affleck en vedette.

En août 2021, Reese Witherspoon a revendu Hello Sunshine, sa société de production, à 900 millions de dollars. BFMTV rapporte qu’elle détenait 18% des parts, faisant d’elle l’actrice la plus riche du game. Toutefois, le média français précise que quand bien elle est l’actrice plus bankable, elle occupe seulement la 59e place du classement "America’s Richest Self-Made Women".