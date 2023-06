C’est un livre pour l’été que Sophie Creuz nous propose, un livre qui fait grossir. Non seulement il est savoureux, mais en plus il nous fait nous lever toutes les dix pages pour aller nous servir quelque chose à grignoter, une tranche de saucisson, des olives ou un morceau de fromage de chèvre. La faute à Peter Mayle qui depuis plus de vingt ans nous régale avec "Une année en Provence", paru en 1989 en anglais et en 1994 en français. Il n’y cesse de déjeuner ou de dîner à de belles tables, déguste des vins locaux, visite des marchés, et mange à toutes les pages.

Vous vous en souvenez, le publiciste anglais y relate son installation dans un mas provençal et son ravissement à découvrir la nature, le pittoresque et les spécialités du cru.

En réalité, il était venu s’installer là pour écrire un roman. Ecriture perturbée par le bruit incessant et les allers venues des ouvriers chargés d’installer le chauffage central, de mettre l’électricité aux normes, selon un calendrier élastique ou aléatoire, et un manque de ponctualité et de logique, tout à fait étonnant, pour un Anglais. Aussi a-t-il décidé de raconter plutôt ce petit monde à la Pagnol, cette agitation dans un village tranquille. Une tranquillité bien vite anéantie par le succès phénoménal de ce livre, traduit en quarante langues et vendu à six millions d’exemplaires. De quoi largement rembourser les travaux de rénovation – et la nouvelle moquette salie par la canalisation explosée – mais aussi de quoi bousiller à jamais la quiétude et l’anonymat.