Réécoutez la spéciale consacrée à "Made In Japan" de Deep Purple

Indubitablement l’un des meilleurs albums live dans la catégorie rock, " Made In Japan " est un des albums indispensables de la discographie de Deep Purple. Enregistré au mois d’août 1972 à Osaka et à Tokyo, cet album nous dévoile un groupe particulièrement en forme. Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Ian Paice et Jon Lord nous livrent ici une performance scénique inoubliable qui a marqué profondément l’histoire du rock.

