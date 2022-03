Réécoutez "Complètement Foot" : le rachat du Standard par le fonds d'investissement 777 Partners

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont accueilli Thierry Luthers pour évoquer le rachat du Standard par le fonds d'investissement américain 777 Partners. Pour Thierry Luthers, il y a eu beaucoup de problèmes d'ego dans ce dossier : "on se rappelle que ça a capoté pour pas grand-chose il y a quelques mois avec François Fornieri. On a sûrement eu des contacts aussi avec Lucien D’Onofrio et Bruno Venanzi. On a quand même le sentiment d'un peu de gâchis, que si tous ces gens s’étaient mis à table et avaient mis leur ego de côté, ils auraient peut-être pu trouver une solution de sauvetage du club, voire même avec les politiques qui auraient chapeauté cela pour garder un ancrage liégeois à ce projet du Standard de Liège. Il n’en sera rien. On va voir ce que va donner cette nouvelle aventure car c’est un nouveau chapitre qui va s’écrire."



Et notre consultant Joachim Mununga de revenir sur l'exemple d'OHL où il est entraineur adjoint : "on est géré par King Power qui a laissé la gestion belge. Cela permet de garder un certain ADN louvaniste et de pouvoir orienter le club tout en cohésion avec la philosophie de King Power. Je trouve ça vraiment intéressant. Mais le fait de ne pas avoir de point d’ancrage liégeois, je me demande si dans quelques mois il n’y aura pas des répercussions."