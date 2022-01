Réécoutez Complètement Foot : le débrief Union Saint-Gilloise – Anderlecht

Ce dimanche soir dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Alex Teklak sont revenus sur la victoire de l’Union Saint-Gilloise dans le derby bruxellois face à Anderlecht (1-0). Un match qualifié d'"équilibré" par notre consultant. "Pour que le scénario se produise, il fallait marquer vite et ne plus encaisser. Par contre, je trouve qu’on a été trop sévère avec Anderlecht." L'équipe a aussi évoqué la gestion des remplacements par Vincent Kompany et le cas de Benito Raman qui a fait comprendre après la rencontre qu’il n’était pas satisfait de sa situation.



Dans la deuxième partie d'émission, l'équipe "Complètement Foot" a aussi débriefé la défaite du Standard face à Malines.