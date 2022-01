Réécoutez "Complètement Foot" : le débrief Standard-Club de Bruges

Ce dimanche soir dans Complètement Foot, David Houdret, Eby Brouzakis et Joachim Mununga sont revenus sur le partage entre le Standard et le Club de Bruges (2-2). Un match "encourageant" pour notre consultant qui trouve que "Bruges a proposé de belles séquences de foot, notamment sur les deux buts. Mais le Standard a aussi proposé quelque chose au niveau du contenu. Le plan de jeu était clair et le bloc était compact." L'équipe a aussi évoqué le mercato hivernal du Standard ainsi que le cas de Noa Lang.



L'émission de ce dimanche était également l'occasion de faire le point sur la Coupe d'Afrique des nations qui se déroule actuellement au Cameroun.