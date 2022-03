Réécoutez "Complètement Foot" : le débrief La Gantoise - Anderlecht

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont sont revenus sur la défaite d'Anderlecht à La Gantoise (0-1) dans le duel décisif de cette 32 journée de Pro League. Suite à cette défaite, Anderlecht se retrouve éjecté du Top 4 et n'a plus son sort entre ses mains dans la course aux Champions Playoffs. Notre consultant Clément Tainmont a qualifié ce match de "réaliste" : "Beaucoup parleront de hold-up mais hold-up et réalisme sont intimement liés. Avant que La Gantoise n'ouvre le score, Anderlecht a eu les situations. Il y en a eu quelques-unes en première période même si elles n'étaient pas véritablement dangereuses mais elles avaient le mérite d'exister. En deuxième mi-temps, ils ont encore quelques frappes mais aussi des infiltrations dans la surface qui auraient pu leur permettre de mener au score. Avec le peu d'occasions qu'ils ont eues, Gand a réussi à en concrétiser une grâce à un joueur, Tissoudali, que l'on n'a pas beaucoup vu dans la rencontre mais qui est pourtant un joueur majeur de La Gantoise sur l'ensemble du championnat."

Pour Pascal Scime, c'est une leçon sur ce qu'est le football aujourd'hui : "Anderlecht maitrisait son adversaire, un adversaire diminué par son match de Coupe d'Europe et cela se sentait. Vous pouvez dominer le match mais si vous ne concrétisez pas vos temps forts, vous devez apprendre à ne pas faiblir dans vos temps faibles et à ne pas concéder ce type de but". Et de conclure : "C'est une leçon très difficile à digérer pour les Anderlechtois".