Réécoutez "Complètement Foot" : le débrief Genk - Standard

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur la défaite du Standard en déplacement à Genk (0-2). Pour Pascal Scimè, il ne faut plus parler des playoffs 2 du côté du Standard : "ils n'ont que six points d'avance sur le barragiste. Aujourd'hui il faut une espèce d'opération commando et être conscient qu’il faut arrêter les montagnes russes et qu'il va falloir cravacher pour aller chercher des points. Les joueurs doivent se mettre dans la tête qu'ils luttent pour éviter le barrage. Il faut maintenant jouer chaque match comme s'il en allait de leur survie". Notre consultant, Nordin Jbari, a quant à lui souligné l'absence de leaders dans l'équipe liégeoise : "il faut essayer de trouver du positif parce que le Standard reste un grand club. Après un match comme ça, je peux comprendre que Nicolas Raskin soit touché, c’est un jeune du cru. Mais il n’y a pas de meneurs dans cette équipe."



L'équipe "Complètement Foot" a également débriefé les autres rencontres de cette 27e journée de Pro League. Le Club de Bruges s'est imposé 2-0 face à Charleroi, grâce à un doublé de Mats Rits. L'Union, leader du championnat, s'est quant à elle faite surprendre par Saint-Trond (0-1).