Réécoutez Complètement Foot : le débrief Club de Bruges - La Gantoise

Ce dimanche soir dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont sont revenus sur la défaite du Club de Bruges face à La Gantoise (1-2) dans le "Choc des Flandres". Les Brugeois restent bloqués à la troisième place du classement, à douze points de l'Union Saint-Gilloise. L'équipe "Complètement Foot" a notamment pointé les problèmes tactiques du côté de l'entraineur Alfred Schreuder.



Pour Pascal Scimè, le Club de Bruges "est dénaturé et a perdu son essence qui était sa force collective". Il ajoute que la cause se trouve peut-être au niveau de l'envie de l'entraîneur de révolutionner l'équipe. "Pourquoi ne pas garder les acquis ? Car il faut faire des résultats et préparer son équipe au mieux pour les playoffs. Les joueurs qui se félicitaient de manière assez hypocrite du départ de Clément commencent à déchanter. Schreuder a montré qu’il n’avait pas d’amis. Il sort les deux Hollandais qu’il relance, et il ne regarde personne dans les yeux. J’espère qu’il a des idées." Pour notre consultant Clément Tainmont, il manque quelque chose : "je cherche encore à comprendre ce qu'il cherche à faire avec son groupe. On ne sent pas la flamme avec le nouveau coach."



Une large page de l'émission a aussi été consacrée au débriefing arbitrage des phases litigieuses de cette 26e journée de Pro League, notamment le but annulé de Moussa Sissako suite à l'intervention du VAR dans la fin de rencontre opposant le Standard au Cercle Bruges.