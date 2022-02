Réécoutez "Complètement Foot" : le débrief Club de Bruges - Antwerp

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur la large victoire du Club de Bruges face à l'Antwerp (4-1). "Les Brugeois ont marché sur les Anversois", pour Pascal Scimè. "Hormis en Coupe d'Europe, c'est la deuxième fois de la saison que je vois l'Antwerp autant malmené dans un match du top. Ils avaient été ridiculisés par l'Union il y a quelques semaines. Ici ils ont été mangés par l'entrejeu du Club de Bruges. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le jeu du côté de l'Antwerp.". Nordin Jbari a tenu à souligner le changement de philosophie dans le chef d'Alfred Schreuder : "Il a restructuré. Il voulait être tellement dominant que cela déstructurait l'équipe. Il lui a fallu quelques temps mais je pense qu'il a compris maintenant. Et grâce à cela, Vanaken peut être mieux. Il a porté cette équipe vers le haut." Ils ont aussi parlé de la gestion des individualités anversoises et de l'avenir de Brian Priske.



L'équipe "Complètement Foot" est également revenue les autres rencontres de cette 29e journée de Pro League. Elle a débriefé le nouveau revers du Standard face à La Gantoise et évoqué l'avenir de Luka Elsner à la tête des Rouches.