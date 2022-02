Réécoutez "Complètement Foot" : le débrief Anderlecht-Genk

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Thomas Chatelle sont revenus sur la victoire d’Anderlecht face au Racing Genk (2-0). Notre consultant parle d'un match référence pour les Mauves : "Anderlecht a très bien géré ce match du début à la fin. C’était peut-être le match le plus important pour faire le break par rapport à cette 4e place dans les playoffs 1". Pascal Scimè a tenu à souligner la plus-value apportée par Ashimeru : "Aujourdhui avec Ashimeru il y a plus d'équilibre. Avec un milieu de terrain qui apporte beaucoup offensivement. Avant qu'il soit titulaire, on avait parfois l'impression que l'équipe était coupée en deux par moment". La prestation de Yari Verschaeren a aussi été épinglée : "On sent qu’il est bien. Et ce n’est pas une question de numéro. Il ne faut pas oublier qu'il vient de deux saisons compliquées. Ce Sporting d’Anderlecht doit devenir le Sporting d’Anderlecht de Yari Verschaeren."



L'équipe "Complètement Foot" a également débriefé les autres rencontres de cette 28e journée de Pro League. Elle a donné la parole aux supporters du Standard après la nouvelle défaite des hommes de Luka Elsner en déplacement à Ostende. Elle a aussi évoqué la solide victoire de l'Union Saint-Gilloise à Charleroi et ce mauvais geste de Dante Vanzeir qui lui a valu d'être exclu.