Réécoutez "Complètement Foot" : la non-qualification de l'Italie pour la Coupe du Monde

Dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scime et Alex Teklak sont revenus sur la défaite de l'Italie face à la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde 2022. Une défaite qui privera la Squadra Azzura de Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive. Comment expliquer cette non-qualification des champions d'Europe en titre ? Pour Pascal Scimè, "c’est un match dont on reparlera encore dans 20 ou 30 ans". Notre journaliste estime toutefois qu'"il ne faut pas non plus tout jeter. J’entends la déception des supporters. Une Coupe du Monde sans l’Italie, c’est comme si vous allez au Louvre et qu’on vous empêche de voir la Joconde. Le traumatisme de cette non-qualification a été rendu encore plus grand parce qu'il y a eu le titre de champion d'Europe, parce que cette équipe a fait rêver et a bien joué." Il pointe notamment l'absence de renouvellement : "C’est tout le système du football italien qui doit être refondé. 0,8% c’est le temps de jeu des moins de 21 ans titulaires en Série A ou Série B. On ne fait pas confiance aux jeunes. Le problème du foot italien est là, c’est qu’il n’y a pas de remise en question."

Notre consultant, Alex Teklak, poursuit : "Les entraineurs italiens qui essaient de prôner un football différent sont à compter sur les doigts d’une main. Dans l’ensemble, je trouve qu'il y a une forme de repli sur soi en Italie. On sent que le type de football qui est prôné depuis des années est celui-là et pas un autre. Les entraineurs qui sont arrivés en Série A avec un modèle de jeu un peu différent ont été considérés comme fous. L’Italie est très conservatrice par rapport à cela mais ce n’est pas le seul pays."