Réduire son anxiété grâce à la nature, c’est possible

Nourrir le village et cultiver un monde solidaire, tels sont les objectifs de " Graines de vie ". Cette coopérative agricole, qui réunit maraîchage, boulangerie, élevage, tisanerie et formations, œuvre pour un monde meilleur. C’est dans un village près de Grez-Doiceau, à Nethen plus précisément, que Sandrine de Borman nous fait rentrer dans son univers.