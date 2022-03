En plus de vos comportements, d’autres facteurs influencent aussi votre facture d’énergie : la composition du ménage, l’espace de votre habitat… mais aussi, le choix de vos électroménagers. “Si on installe des équipements plus performants avec des labels A-A +, c’est un petit investissement direct mais qui va être récupéré sur le long terme. Plus tôt on se rend acteur, plus tôt on va pouvoir éviter d’être dans des embarras financiers de ce goût-là" explique la chargée de projet.