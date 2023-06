Réduire le nombre de vaches à lait pour contraster le réchauffement climatique: bonne idée ou pas ?

Comme le souligne l’European Environment Agency dans un compte rendu récent, les bovins laitiers émettent trois fois plus de méthane que les bovins non laitiers. Or le potentiel chauffant du méthane est, sur une courte période, plus fort que celui du CO2, mais le méthane reste dans l’atmosphère environ 12 ans, contre une centaine d’années pour le CO2.

Pour le spécialiste, donc, réduire les cheptels semble donc une solution efficace sur le court terme, mais moins sur le long terme. "En revanche, si on prend l’exemple d’une voiture, tout le CO2 que celle-ci émet restera dans l’atmosphère dans 500 ans", explique-t-il.

A côté de la simple réduction du cheptel, le professeur évoque également d’autres solutions pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement. "On peut travailler sur l’efficacité des animaux et produire plus de lait avec moins d’animaux, ou faire en sorte que les animaux produisent une même quantité de lait, mais en émettant moins de méthane. Cela peut se faire en modifiant leur alimentation : le fourrage et la cellulose à son intérieur produisent une réaction chimique qui émet le méthane. Si on agit sur ce paramètre et on nourrit les animaux avec des aliments plus concentrés, on peut émettre moins de méthane".

Selon l’European Environment Agency, 6,3% des gaz à effet de serre à l’échelle européenne venaient de l’agriculture en 2020. Par rapport aux niveaux de 1990, la baisse des émissions de méthane en Eurppe s’est poursuivie : l’un des secteurs où cette réduction a été la plus importante est l’agriculture (-21%). Toutefois, à l’échelle mondiale, les rapports du Giec ont montré que les concentrations de méthane ont augmenté et que leur effet sur le réchauffement climatique est devenu plus fort que celui du CO2.