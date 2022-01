Réduire encore les quarantaines dans les écoles : un "rééquilibrage" ou une mesure "ignoble", pleine de "mépris"?

Un point de vue rejoint par de nombreux enseignants et les syndicats : "Le sentiment de beaucoup, c’est qu’on prend des décisions sans que les moyens ne soient là, explique Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC-Enseignement. On n’a ni masques, ni appareils de mesures du CO2, ni tests. Et les enseignants sont choqués qu’un enfant cas-contact pourrait fréquenter l’école mais pas les autres endroits".

L’argument souvent avancé est que le risque de cas grave est plus faible pour les enfants, mais "dans une école, il n’y a pas que des élèves, rappelle-t-il. Il y a aussi des enseignants, qui ont une famille autour d’eux, et des proches parfois plus fragiles".

Quelle solution alors ? Le syndicat préconise un testing généralisé, "et on admet les enfants qui présentent peu de risques" et d’éviter de prendre des directives générales : "Il y a trop d’étapes intermédiaires, il faut simplifier la procédure, qui permette de tester rapidement et de fermer quand il est encore temps, sans laisser les contaminations se répandre", tout en permettant aux écoles moins touchées de poursuivre.

Et de souligner le ras-le-bol des enseignants qui "ont mordu sur leur chique jusqu’ici", mais ressentiraient un certain "mépris": ": "La SNCB supprime des trains, on réduit la production dans les usines, mais il faudrait poursuivre coûte que coûte l’école, même aux dépens de leur santé".