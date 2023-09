Réduction mammaire : avoir une trop grosse poitrine peut nuire à la santé

N’importe quelle femme peut vouloir réduire sa poitrine. Si la patiente est en surpoids, on va lui conseiller de stabiliser son poids et de perdre un petit peu de masse graisseuse, pour voir si ça change quelque chose. Au niveau hormonal, par contre, on ne sait rien changer. Dans ce cas, la chirurgie a toute son importance.

L’intervention chirurgicale de réduction mammaire se passe sous anesthésie générale. Le chirurgien doit faire des dessins en position debout pour repositionner le mamelon à une hauteur plus haute et pouvoir anticiper ce qu’il peut enlever comme glande. La patiente est ensuite endormie et la chirurgie se déroule. Tout ce qui est enlevé d’un sein doit être envoyé en analyse médico-légale au cas où il y aurait un cancer.