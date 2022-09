Réduction mammaire : avoir une trop grosse poitrine nuit à la santé

N’importe quelle femme peut vouloir réduire sa poitrine. Si la patiente est en surpoids, on va lui conseiller de stabiliser son poids et de perdre un petit peu de masse graisseuse, pour voir si ça change. Au niveau hormonal, par contre, on ne sait pas changer. Dans ce cas, la chirurgie a toute son importance.

Dans certaines situations, la mutuelle rembourse une partie de la chirurgie. Mais pour être remboursée par la sécurité sociale, la patiente doit répondre à plusieurs critères : cela dépend du poids, et de la taille. Le chirurgien doit prendre des mesures et doit prouver qu’il peut retirer 350 gr par sein. Un sein de taille et de poids moyen se situe entre 200 et 350 CC. On parle d’hypertrophie au-delà de 400 CC.