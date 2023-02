Réduction de l’empreinte carbone : la Province du Brabant wallon va aider les communes à rénover leurs vieux bâtiments

Seuls les bâtiments administratifs des communes ne sont pas concernés par cet appel à projet. Tous les autres le sont : crèches salles de fête, écoles et infrastructures sportives.

"J’ai des réunions régulièrement avec des directeurs de centres sportifs, explique Marco Bastin, député provincial. Inutile de dire que la plupart de ces centres sportifs sont relativement énergivores, surtout les plus anciens. Et beaucoup de responsables me disent qu’ils vont introduire un projet, j’ai déjà ce retour-là. C’est à rentrer pour le 30 avril, mais les communes sont déjà prêtes et je suis sûr que beaucoup de projets seront rentrés."