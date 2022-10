Redu : un procédé original pour la production de farine au Moulin de la Dîme

Depuis un an, le village de Redu compte un moulin à farine. C’est dans la ferme de ses grands-parents, au centre de Redu, que son propriétaire et exploitant, Yves Taelmans, a implanté ce qu’il appelle une micromeunerie.

Un petit moulin original

Pour produire de la farine, Yves a opté pour une façon de procéder originale en provenance de France et particulièrement de la région de Franche-Comté.

"Il s’agit d’une machine qui a été montée par les frères Astriè et qui a une particularité, précise Yves Taelmans. Elle n’écrase pas le grain, elle le déroule. C’est un système formé de deux pierres qui sont retenues par un ressort. On peut régler l’écart micrométrique entre ces deux pierres pour que le grain se déroule et qu’on puisse enlever cette enveloppe qui est un peu indigeste. Le but est d’obtenir une farine soyeuse. Le germe n’est pas broyé mais bien déroulé. Cette farine est riche en vitamines, en acides aminés et aussi en minéraux. Le fait que les pierres déroulent le grain permet qu’il ne soit ni échauffé, ni oxydé. On garde toutes les propriétés nutritives".

Ces farines sont faites d’épeautre, de farine complète ou demi-grise, le tout en circuit court car Yves se fournit auprès d’agriculteurs de la région. "De plus en plus d’agriculteurs passent en bio dans les petites fermes pour essayer qu’elles soient rentables. On achète sur champs le grain et l’épeautre qu’ils viennent livrer chez nous et que nous stockons dans nos silos".

Qui dit circuit court dit aussi avoir, en partie, une transformation locale chez le boulanger de Redu.

2 passions autour du circuit court

La meunerie, c’est un aspect du projet d’Yves Taelmans "Il a fallu reconvertir les étables, les granges, etc. Nous sommes alors partis sur un projet micromeunerie, de par ma formation d’ingénieur industriel en agriculture mais aussi sur un projet Horeca. C’est un domaine dans lequel j’ai travaillé longtemps".

Au centre de Redu, Yves Taelmans poursuit ses travaux pour aménager un espace Horeca orienté terroir.