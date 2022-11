Redu, le village où tous les livres sont rois

Loin de s'endormir pour une hibernation dans le froid ardennais, le petit village de Redu s'offre un joli programme.

Jugez plutôt: des lectures partagées, pour ceux qui aiment échanger leurs impressions. Rendez-vous le 17 décembre, au café littéraire, le Reduiste, de 17 à 19H.

Du 28 au 30 décembre, "Dé-lire d'hiver": chaque jour, de 16H à 21H, bar, petite restauration…

A l'honneur, la lecture, bien sûr, de contes de Noël, avec une ambiance musicale. Des comédiens, "lanceurs de bons voeux", vous offriront leurs services et puis, entre l'Ardenne et la Bretagne, histoire d'amour, avec leurs légendes et leurs musiques à partager sans modération!