Redu, le village du livre compte moins de libraires mais se réinvente

Pascal Grognard avance plusieurs causes à cette diminution du nombre de libraires : la concurrence d’internet, les gens fréquentent moins les librairies et puis il y a le prix de l’immobilier qui a flambé.

Son voisin, Paul Brandeleer, libraire également, partage cette analyse : dans cette région touristique où les gîtes sont nombreux, les prix ont grimpé. Difficile donc pour de jeunes libraires de s’installer. Par contre, d’autres commerces complémentaires ont vu le jour comme la supérette " chez Georgette " ouverte par Alexandra Etienne, il y a 2 ans dans le prolongement de la Librairie-boutique créative de son compagnon.

" C’est mon compagnon Xavier Al Charif, qui a démarré la librairie il y a 5 ans et puis on s’est rendu compte qu’il manquait un petit quelque chose à Redu, pour acheter une glace, une boisson fraîche… Alors, on s’est dit, pourquoi ne pas prolonger la librairie en supérette ? La supérette fait en sorte que le tout soit viable ", explique Alexandra Etienne. Et le succès de ce concept mixte est au rendez-vous, comme quoi Redu sait se réinventer et conserver son esprit "village du livre ". D’autres artisans se sont également établis à Redu, rendant le charmant village ardennais toujours attrayant.