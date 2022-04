Redu : le goût du papier retrouvé

A l'office du tourisme , Véronique Wyns souligne une tendance de cette édition 2022 : " Nous avons beaucoup plus d'auteurs présents cette année que par le passé : avec la pandémie, certaines personnes se sont mises à écrire , elles ont découvert une nouvelle passion et pour elles, le village c'est évidemment l'endroit où il faut être présent."

A côté de ces jeunes vocations, un autre phénomène caractérise cette fête du livre . Johan Deflander est libraire dans le centre du village et pour lui, cette 37è édition est surtout marquée par la présence des jeunes. On se moque parfois gentiment de nous en disant que notre fête attire surtout des personnes d'un certain âge qui ont encore le goût de la lecture dit-il; il n'en n'est rien, cette édition démontre le contraire : le livre d'occasion se porte bien auprès des jeunes générations aussi . Ce n'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps sur un écran qu'on n'apprécie pas pour autant le contact avec l'objet livre.

Dans ce contexte , on trouve évidemment pas mal de vendeurs de bandes dessinées . Ce sont ici les classiques qui s'écoulent le mieux - XIII, Largo Winch, Thorgal- et chez les enfants, une mention spéciale pour les Schtroumpfs ainsi que pour Boule et Bill .

A la fin du week-end, on estimait que 5000 visiteurs avaient retrouvé le chemin des bouquinistes. Avec un plaisir manifestement partagé par tous.