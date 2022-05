Redresser l’économie wallonne: 20 ans de demi-échec et un avenir incertain

Les raisons du chagrin

Didier Paquot est chef économiste à l’Institut Destrée, le think tank wallon. Il consacre chaque semaine une chronique à la Wallonie. Il souligne d’abord que ce n’est pas l’action politique qui crée les entreprises mais, dit-il "le pouvoir politique a une grande responsabilité dans l’environnement qu’il façonne. Or, selon lui, il manque une réflexion, une analyse et une évaluation de ce qui a été fait pour faire mieux après". Exemple type : les pôles de compétitivité ont fait du bon travail pendant 5 ou 10 ans mais comme on ne les a pas réorientés, leur impact diminue de plus en plus.