Redouane Bougheraba sur son spectacle au Palais 12 : "N'amenez pas vos enfants"

Redouane Bougheraba foulera la scène du Palais 12 pour un spectacle bourré d’autodérision et dans lequel s'invite l'impro.

Le comédien et humoriste marseillais Redouane Bougheraba a réveillé les auditeurs de Tipik. L’invité de Marco, François, Audrey et Lara a donné quelques détails sur son spectacle qu’il jouera notamment au Palais 12 ! Il faut bien souligner qu’il s’agit du premier one man show joué sur cette scène.

C’est avec beaucoup d’humour que Redouane a précisé que son spectacle ne convient pas aux enfants : "Si des enfants de 6 ans rigolent à mon spectacle, c’est que j’ai un peu raté ma vie […] Ne ramenez pas vos enfants", a-t-il lancé dans Le Réveil de Tipik, avant de préciser que les vannes ne sont pas trash mais conviennent à un public adolescent (à partir de 14 ans) et adulte.

Voyages (Dubaï, Brésil), mariage, relations hommes-femmes… sont des thématiques que le comédien et humoriste aborde dans un spectacle où l’impro et l’autodérision s’invitent.