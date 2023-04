Redevenir une région industrielle, le défi de la Wallonie : l'Union Wallonne des Entreprises propose des pistes

Pour réindustrialiser durable la Wallonie, l’UWE le reconnaît, elle "n’a pas de baguette magique". La réussite de ce projet dépendra de plusieurs variables, un "policy-mix", comme l’appelle l’UWE.

L’Union wallonne des Entreprises a défini une dizaine de priorités.

En matière d’emploi, par exemple, il faudrait, selon l’UWE, renforcer les compétences nécessaires à l’industrie de demain. On parle ici de la formation et de l’orientation des travailleurs et futurs travailleurs. L’UWE souhaite aussi des formations orientées vers les métiers de l’industrie, le développement de l’enseignement en alternance et plus d’apprentissage en milieu de travail ou en lien avec le monde du travail. Elle suggère aussi qu’on renforce le cadre et les mesures d’activation des demandeurs d’emploi vers les métiers en demande et les métiers porteurs. La fiscalité sur le travail devrait aussi être repensée.

Dans ce qu’elle appelle la "prospérité territoriale et sociétale", l’UWE estime qu’il faut projeter une image forte et positive de la Wallonie en Belgique et à l’étranger. Elle veut aussi "renforcer l’image positive de l’industrie auprès de la société wallonne".

Au rayon "environnement et climat", la réindustrialisation durable de la Wallonie passera aussi, selon l’UWE, par un accès garanti à "une énergie sûre, durable et compétitive". Il faudra aussi, recommande l’UWE, des procédures plus rapides, plus efficaces et plus transparentes pour les demandes de permis.

Enfin, pour favoriser l’innovation et l’investissement, les efforts publics devraient être concentrés sur les investissements productifs, estime l’UWE. Sur ce dernier point, "ce qu’on demande clairement, c’est que la réallocation des moyens du plan de relance régional ne se fasse pas ailleurs que sur des projets structurants", a pointé Olivier de Wasseige. "Nous voulons que ce plan soit un accélérateur et que ses mesures soient des mesures d’investissement et pas des dépenses. Il faut plus d’investissements, moins de dépenses courantes et moins de saupoudrage", a-t-il ajouté à l’adresse du gouvernement wallon.