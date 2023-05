Redécouvrons les fleurs sauvages, leur charme et leurs vertus

La flore sauvage a de quoi surprendre par sa richesse et sa diversité. En l’observant de plus près, on rencontre de nombreuses cousines de nos légumes cultivés, on découvre des stratégies de reproduction étonnantes, et de curieuses petites fleurs qui sont sublimes sous la loupe ! Malgré cette apparente abondance, nos compagnes végétales et leurs habitats sont menacés.

Lucile Chapsal, paysagiste et herbaliste, nous invite à ralentir le pas et à nous rapprocher des plantes à fleurs. Elle nous apprend à les observer et à les identifier, et nous indique quels gestes adopter pour mieux les protéger. Elle est l'auteure de Fleurs sauvages, aux Ed. Tana (collection Les carnets du scarabée).