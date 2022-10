Redécouvrir Namur par son architecture contemporaine

"Le patrimoine d’après-guerre mérite autant d’attention que le patrimoine de l’architecture romane ou gothique. Il y a des perles, il y a des choses très intéressantes, des choses moyennement intéressantes, des choses pas intéressantes et on doit vraiment s’obliger à faire et à oser un tri. Et il y a des choses exceptionnelles et il faut le reconnaître ! Aujourd’hui, malheureusement, en Wallonie peut-être en particulier, on n’est pas encore suffisamment mature et suffisamment outillé et on ne s’outille pas pour, enfin, réfléchir à ce patrimoine de la deuxième moitié du XXᵉ siècle."