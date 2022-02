Redécouvrez nos eaux de source wallonnes ... reconnues internationalement

Enfin en ce mois de tournée minérale, balade au fil de l’eau, eau de source wallonne ! Notre belle région en regorgeant de grande qualité, navigation en eaux pures avec Marianne Périlleux à l’heure de l’apéro !

Certaines sont reconnues internationalement. La source de Chaudfontaine, par exemple, est la seule source d’eau chaude de Belgique. On en pense aussi aux sources de Spa. Spa est une ville d’eau et de cure thermale depuis le 16e siècle. Elle doit sa renommée au tsar Pierre le Grand qui a été y soigner des problèmes de peau dans les années 1700. Depuis cette année, elle est même reconnue comme "grande ville d’eau d’Europe".

Aujourd’hui encore, vous pouvez goûter cette eau au goût si particulier et parcourir la route des sources. Elle fait même merveille en cuisine. Conseil de Carlo : cuisinez vos haricots secs avec de l’eau Spa Reine. Elle est peu minéralisée et garde les haricots tendres et entiers à la cuisson.