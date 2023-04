Redécouvrez le monde à travers les murs avec "Extra Muros, au delà des murs"

Avec l’exposition "Extra Muros, au-delà des murs", Europa Expo invite le public dès le 22 avril 2023 à découvrir le mur dans tous ses états à travers des décors immersifs, interactifs et surprenants. De la muraille de Chine, au mur de Berlin en passant par le mur du son, "Extra Muros, au-delà des murs" offre une lecture originale du monde, à travers ses murs emblématiques.

" Extra Muros, au-delà des murs " aborde la thématique du mur selon trois aspects : les murs qui oppressent et enferment, les murs de mémoire et qui protègent et les murs qui expriment et libèrent. Cette expérience a pour vocation de comprendre les objectifs mais aussi les conséquences de ce type de construction sur les sociétés humaines passées, présentes et le cas échéant futures.

Un parcours immersif et interactif

Traverser un labyrinthe, entrevoir des bunkers le long du mur de l’Atlantique, taguer soi-même un mur, gravir un mur d’escalade ... autant d’étapes surprenantes d’un parcours spectaculaire, réalisé par les équipes d’Europa Expo, qui rend la visite d’" Extra Muros, au-delà des murs " totalement inédite, interactive et immersive. Cette année, une collaboration avec Hovertone a permis, grâce à ses nouvelles technologies, d’accroître l’expérience audiovisuelle du visiteur avec l’intégration du mapping vidéo au sein de deux des espaces de l’exposition : le street art et le mur d’escalade.