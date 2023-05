Redécouvrez gratuitement deux classiques de la saga Star Wars ce 4 mai

Ce jeudi 4 mai, des millions de fans à travers le monde célèbrent un évènement très populaire dans la communauté Star Wars. Cette date, devenue la fête officielle pour célébrer la saga de par son nom en anglais "May the Fourth", renvoie évidemment au célèbre adage de la saga de science-fiction "May the force be with you".

A l’occasion, Amazon et Microsoft ont décidé de distribuer gratuitement à des abonnés de leurs services deux jeux de presque 25 ans d’âge.

Si vous êtes abonnés aux services Xbox Live Gold ou Ultimate, vous pouvez d'ores et déjà réclamer gratuitement le jeu Star Wars Episode I Racer. Très apprécié chez beaucoup de fans, le jeu est sorti en mai 1999 en Europe et est développé par LucasArts. Le jeu est disponible jusqu’au 31 mai

Si vous disposez d’un abonnement à Amazon Prime, vous pourrez à partir de ce jeudi 4 mai réclamer Star Wars : Rogue Squadron 3D, un autre jeu de course très apprécié par les fans de la licence. Star Wars : Rogue Squadron 3D est sorti sur Windows et Nintendo 64 en décembre 1998 et fêtera donc cette année ses 25 ans.