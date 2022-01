Redécouvrez Bruxelles à pieds, à vélo ou en métro grâce aux "BB", des balades thématiques originales

Vous pensez bien connaître notre belle capitale? Adeline, Valentine et Charlotte souhaitent vous prouver qu'il est possible de faire de belles découvertes culturelles et gastronomiques, même dans une ville que l'on connaît bien! Elles ont lancé le concept de "BB", des balades originales dans différents quartiers de Bruxelles!

Les Balades de Bruxelles, les "BB" ont été pensées et créées par trois copines avides de promenades et de découvertes en tous genres: Adeline, Valentine et Charlotte. De nature curieuse, ces trois amies ont déjà traversé tout Bruxelles à pieds d'un bout à l'autre, en diagonale, en horizontale, en zigzag... Autant dire que notre belle capitale n'a plus aucuns secrets pour elles et ça tombe bien car ces aventurières et ont eu envie de partager leurs découvertes et coups de cœur au plus grand nombre: "Au fil de nos balades avec nos amis bruxellois, notre famille, nos amis d'Erasmus, notre connaissance de la capitale s'est aiguisée et l'envie de faire découvrir ces bonnes adresses a grandi" expliquent les trois copines sur leur site internet.

Les parcours proposés par les filles vous font découvrir des petites rues, des bars, des restaurants, des musées et autres endroits insolites dont regorge Bruxelles. Pour plus de facilité, chaque BB commence à une bouche de métro et se termine à une autre.

A tous ceux qui ont envie de visiter Bruxelles autrement, que vous soyez bruxellois, wallon, flamand, de passage (court ou long)... Toutes les occasions sont bonnes pour tester une "BB". Vous habitez Bruxelles et pensez n'avoir rien de plus à apprendre sur votre ville? Essayez une "BB" en dehors de votre quartier ou une "BB" thématique, les trois copines vous promettent que vous pouvez encore faire de belles découvertes dans votre propre ville! "Nous voulons aussi faire redécouvrir aux Bruxellois leur Bruxelles, les faire sortir de leur quartier et de leur zone de confort. Leur ouvrir les yeux sur cette ville qui bouge, qui s'ouvre, qui garde ses adresses cultes et qui accueille tant de nouveaux projets qui doivent être testés, goûtés, vus..." expliquent les créatrices des "BB" sur leur site.