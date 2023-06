Reddit : un groupe de hackers réclament une rançon de 4,5 millions de dollars et menacent de publier des données sensibles

En effet, le groupe BlackCat a pu mettre la main sur 80 Go de données, grâce à "une attaque de phishing sophistiquée et très ciblée pour accéder à des documents et des données internes, y compris les coordonnées d'employés et d'annonceurs", selon The Verge. De son côté, Reddit n’a pas encore réagi à cette menace. Il faut dire que le réseau social est déjà fort occupé entre les utilisateurs mécontents, les développeurs d’applications qui se regroupent, et les modérateurs des plus gros subreddits qui se rebellent en publiant des photos de l’animateur John Oliver.