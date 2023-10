Reddit, le nouveau prescripteur des cinéphiles

44% des Britanniques se sont déjà rendus au cinéma grâce à des recommandations trouvées sur Reddit. La plateforme est devenue une source de confiance pour les amateurs de films et de séries qui viennent y chercher des recommandations utiles et fiables.

Sur Reddit, les communautés dédiées au petit et grand écran ne manquent pas, qu’elles soient générales avec r/movies, ou plus spécifiques à un genre de film r/flicks, ou encore consacrées à des programmes comme r/SuccessionTV et r/LoveIslandTV. D’après l’étude "The Powerful Role of Reddit as an Entertainment Recommendation Engine", menée par Reddit en partenariat avec The British Film Institute, London Film Festival 2023, sur plus de 500 Britanniques, 66% des utilisateurs du réseau social sont des cinéphiles, contre 56% pour l’ensemble des internautes. 62% de Redditors, comme on les appelle, sont aussi accros aux séries TV, c’est 20% de plus que la moyenne des autres plateformes, souligne l’étude.

Dans cette guerre d’influence, Reddit s’impose face à ses concurrents TikTok, Instagram, Pinterest, X et Snapchat. D’après les données récoltées, les utilisateurs de Reddit sont plus susceptibles d’aller voir un film au cinéma (+54% par rapport aux autres plateformes), d’en regarder chez eux (+9%), de regarder une téléréalité (+25%), de regarder une série (+14%) et d’écouter un podcast (+27%). En plus d’attirer des gros consommateurs de films et de séries, Reddit entretient les conversations et retient ses utilisateurs en ligne avant, pendant et même après la sortie d’un film ou d’une série, et même pendant les coupures pubs, plus que n’importe quelle autre plateforme.