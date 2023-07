Reddit : la Pixel War s’est transformée en combat contre le CEO de la plateforme

Si l’année dernière le r/place était marqué par la rivalité entre les communautés de streameurs francophones et hispanophones, cette année, le thème est clairement de faire comprendre à Spez qu’il n’est pas le bienvenu et que les utilisateurs de Reddit en ont gros sur la patate.

Le ton est donc donné. En plus des F*** Spez, de nombreux utilisateurs font connaître leur mécontentement en indiquant "Never forget what was stolen from us r/Save3rdPartyApps", c’est-à-dire "N’oubliez jamais ce qui nous a été pris, r/Save3rdParty Apps" (les applications tierces).

Alors que l’événement est censé se clôturer sous peu, les internautes ont encore quelques heures pour fignoler cette toile virtuelle.