Redcar (ex-Christine and the Queens) se genre désormais au masculin

Récemment l’ex Christine and the Queens a fait une annonce sur TikTok. Il demande à ses followers de dorénavant l’appeler Redcar.

Après une mise au point sur sa consommation de cannabis qui a récemment défrayé la chronique. L’artiste a annoncé "Je me genre au masculin, depuis un an maintenant".

Désormais, et depuis de nombreux mois, il faut s’adresser à Chrisitne and the Queens au masculin. Il s’est également attribué le nom de son prochain album, Redcar, comme pseudo. "Je me genre ainsi plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C’est un processus assez long".

Et l’artiste tient à insister sur le fait que l’annonce de sa transidentité n’est pas du marketing. Pour lui, Redcar est une construction poétique et philosophique qui l’aide à devenir lui-même.