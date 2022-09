Redcar (Christine and the Queens) repousse la sortie de son album à cause d'une blessure

Changement de nom pour Christine and the Queens, elle devient Redcar pour son troisième album. Pour l'artiste, Redcar est une construction poétique et philosophique qui l’aide à devenir lui-même.

Ce troisième album devait sortir le 23 septembre. Malheureusement, il y aura un peu de retard pour découvrir ce nouvel opus. L'interprète de Christine a annoncé avoir eu une luxation du genou lors des répétitions de son spectacle. Redcar devait être sur scène au Cirque d'Hiver à Paris le 22 et 23 septembre prochain. Du coup, tout est repoussé.

L'album "Redcar les adorables étoiles" sortira le vendredi 11 novembre. Concernant ses concerts parisiens, Redcar se produira le 9 et 10 novembre à la place du 22 et 23 septembre.

On a hâte de découvrir les surprises que nous prépare l'artiste de 34 ans avec Redcar.