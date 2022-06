Reda Jaadi sur le toit de l’Afrique

Si je m’étais montré plus raisonnable, au Standard ou à l’Antwerp, j’aurais fini par m’imposer sur la durée

Une ferveur, une ambiance que n’aurait sans doute jamais du connaitre Reda Jaada. Après avoir tapé ses premiers ballons dans son quartier de Molenbeek, à Bruxelles, il termine sa formation au Standard. Le club liégeois lui offrira même ses débuts pros. Mais le jeune Reda se montre très impatient. " J’avais prolongé mon contrat. J’étais plein de confiance. J’aurais peut-être du me montrer plus patient. Mais je suis parti à Bruges. Sans doute pas la meilleure idée puisque je n’ai pas joué. Je me suis ensuite relancé six mois à Malines avant de rejoindre l’Antwerp. C’est là que la Belgique m’a surtout connu. J’ai fait une belle saison. Et puis, l’année suivant, je ne jouais à nouveau plus alors que le club avait prolongé mon contrat. Je l’ai mal pris et j’ai donc décidé de partir. Ça toujours été ma motivation : Jouer, jouer, jouer. Et quand ce n’était pas le cas, j’allais voir ailleurs ".

Et s'il estime n’avoir pas toujours reçu sa chance en Belgique, que certains n’ont pas toujours tenu leurs promesses, Reda Jaadi n’hésite jamais au moment de donner des conseils aux jeunes de son quartier qui le voient comme un exemple. " Quand je leur donne des conseils, je dis toujours de se montrer patient. Personnellement, avec le recul et la maturité de mes 27 ans aujourd’hui, je sais que j’ai parfois voulu aller trop vite. Il ne faut pas toujours tout vouloir rapidement. Il n’est pas nécessaire, comme j’ai pu le faire, de revendiquer une place de titulaire à 19 ans au Standard. Ce sont des choses que l’on apprend avec le temps. Même si, aujourd’hui, je ne peux avoir aucun regret avec cette magnifique expérience au Maroc. Mais je reste convaincu que si je m’étais montré plus raisonnable, au Standard ou à l’Antwerp, j’aurais fini par m’imposer sur la durée ".

Après sa période en Belgique, le milieu offensif prend la direction de la Roumanie (Dinamo Bucarest en 2019) avant de rejoindre le Maroc. À Rabat puis au Wydad Casablanca depuis cette saison. " Le niveau est vraiment bon. Assez comparable à ce que j’ai pu connaitre en Europe. Certes, la tactique est moins importante mais, au niveau technique, le championnat marocain n’a rien à envier à la Belgique. D’ailleurs, il n’est pas simple de s’imposer ici. Je suis une des rares exceptions. J’ai vu passer beaucoup de bons joueurs étrangers, convaincus qu’ils allaient se balader, et qui repartaient six mois plus tard ".

Heureux au Maroc, dont il défend les couleurs de l’équipe nationale des locaux (il a d’ailleurs remporté dernièrement la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie), il ne ferme pas pour autant la porte à un départ. " Mais je ne reviendrai pas en Belgique sans un projet fort. J’ai aussi eu des contacts avec Nantes l’année passée, sans que les clubs ne trouvent un accord. Je ne ferme donc pas la porte à un retour en Europe, sans que ce soit une obsession. Et puis, je reviens souvent en Belgique et à Molenbeek. Ma famille est là-bas, mes meilleurs amis aussi. C’est mon pays, la Belgique, même si je suis loin aujourd’hui ".

Mais avant de penser à l’avenir, Reda Jaadi veut surtout bien terminer la saison avec son club, en allant chercher un triplé. Le Wydad Casablanca est en effet toujours en lice pour s’adjuger le championnat et la Coupe.