Red Panthers en quart de finale de la Coupe du monde: Ecrire l'histoire face aux Pays-Bas

En effet, si battre les Néerlandaises serait un réel exploit, les Red Panthers ont régulièrement accroché cette équipe ces derniers mois. Lors de la demi-finale de l’Euro 2021 (3-1) ou lors des dernières rencontres de Pro-League, l’écart ne semblait plus aussi abyssale entre les deux équipes. " On a fait beaucoup de progrès. C’était de mieux en mieux à chaque match mais le résultat final restait en faveur des Néerlandaises. Reste que l’ambiance d’une Coupe du monde, c’est différent. C’est la meilleure équipe du monde mais elles semblent moins fortes que d’habitude. Bref, on peut le faire et on va tout donner sur ce terrain ", promet Charlotte Englebert.

Renverser les Néerlandaises mais aussi tout un stade. Le Wagener Stadium à Amstelveen (près d’Amsterdam) sera plein et orangé pour l'évènement (même si on peut espérer le déplacement de centaines de supporters belges). La pression de dix milles personnes que cette jeune équipe devra gérer. " On va faire comme d’habitude. Prendre du plaisir sur le terrain ", tempère le coach Raoul Ehren. " L’été passé, on avait aussi disputé un match ici, en demi-finale de l’Euro, et les jeunes avaient très bien presté. Je ne suis donc pas inquiet. Pas du tout ", explique le sélectionneur néerlandais des Red Panthers qui connait bien les joueuses bataves pour avoir été, lors de la dernière décennie, le coach du club de Den Bosch avec, à la clé, 9 titres de champions des Pays-Bas et 7 Coupes d’Europe entre 2010 à 2021. "Je connais bien ces joueuses mais l'inverse est vrai aussi. Elles savent comment je pense. Sur papier, les Pays-Bas sont au-dessus. Mais c'est du hockey et, comme nous, elles doivent marquer pour gagner".