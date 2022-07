Red Panthers à la Coupe du monde de hockey : La discrète Hélène Brasseur

Demander à Hélène Brasseur de mettre en avant ses qualités, c’est se confronter à un mur d’humilité et à un visage virant rapidement au rouge du maillot des Red Panthers. Alors, le plus simple est de demander l’avis à son équipière Ambre Ballenghien. " C’est vraiment une joueuse incroyable ", explique l’attaquante des Red Panthers. " C’est fou. Elle gagne 99,99 pourcents de ses duels. Défensivement, c’est la plus forte de l’équipe. Cela ne se voit pas toujours mais elle fait un boulot de dingue. Même quand tu penses l’avoir dribblée, elle revient toujours. Parfois, c’est même frustrant à l’entrainement parce qu’elle ne te laisse pas tirer au goal confortablement. Elle a l’air pourtant si sage, si calme. Dans la vie, tu la remarques à peine mais sur le terrain, elle est trop forte. En plus, elle est encore jeune, avec une énorme marge de progression. On a beaucoup de chance de l’avoir ", reconnait Ambre Ballenghien qui la côtoie aussi en club à la Gantoise.

En deux ans de présence en équipe nationale, la joueuse de 20 ans a en effet montré des qualités de calme et de maturité assez bluffantes au centre de la défense. Au point de devenir un pion essentiel aux yeux du coach Raoul Ehren. " Malgré mon gabarit, c’est vrai que je n’ai pas peur dans les duels mais je ne suis pas encore la patronne de la défense belge ", tempère directement Hélène Brasseur. " Stéphanie Vanden Borre, à mes côtés, est capitale. Elle m’apporte beaucoup et me prodigue beaucoup de conseils. Elle m’apporte aussi beaucoup de sérénité parce que si, de l’extérieur, je parais très calme, je suis une grande stressée à l’intérieur ".

Pourtant, en effet, c’est plutôt la sérénité qui semble habiter la défenseuse belge. Une sagesse qui dicte aussi sa vie en dehors des terrains. " Je suis comme ça. Timide et discrète. Et je n’ai pas envie de changer, même si mes coéquipières me taquinent parfois sur le fait que je ne prends que très rarement la parole. ", sourit Hélène Brasseur. " Je suis calme aussi dans ma vie qui tourne essentiellement autour du hockey. Quand on a des temps libres, je ne sors pas beaucoup. Je préfère aller à la mer avec mes copains ou aller dans un bar pas trop bruyant. Et puis, j’essaye aussi de suivre quelques cours, histoire que mes études avancent aussi un peu ", plaisante l’étudiante en Sciences biomédicales à l’Université de Gand.