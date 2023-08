Red Lions : Un grand sentiment de revanche

La déception était encore grande au lendemain de la défaite face aux Pays-Bas en demi-finale de l'Euro. Les nuits ont été compliquées pour les Red Lions qui ont refait ce match mille fois dans leur tête.

" Courtes nuits ", reconnait le capitaine Felix Denayer. " Je n’ai pas arrêté de repenser à ce match. On se remet en question, ce qui peut être bon pour le futur, mais on n’a pas l’impression d’avoir perdu contre plus forts que nous. On a perdu à cause de nous et ça fait mal parce que l’on sacrifie beaucoup de choses pour tenter de performer. Mais si le résultat final n’est pas bon, notre jeu le fut durant ce tournoi. Cela reste du sport. On a commis des erreurs. Mais il y en a toujours. Ici, on en a fait trois et c’est trop. On aurait aussi dû marquer le 2-0 qui nous aurait mis à l’abri ".

Une erreur aussi d’arbitrage. Si cela avait échappé à tout le monde dans le stade, après ralentis, le dernier but néerlandais était entaché d’un back stick (balle jouée avec le coté rond du stick). " Franchement, personne ne l’a vu sur le terrain ", explique le gardien Vincent Vanasch. " Après ce goal, on s’est demandé si on allait faire appel à la vidéo pour demander de vérifier l’ensemble de la phase. Mais cela aurait été en désespoir de cause puisqu’on n’avait pas vu de faute. Et puis, comme il restait trois minutes, ce qui est long en hockey, on a préféré la garder pour plus tard ".

C’est donc avec un fameux sentiment de revanche que les Red Lions aborderont cette petite finale. D’abord pour bien terminer ce tournoi. Ensuite parce que cette affiche face à l’Allemagne était celle de la dernière finale de coupe du monde en janvier dernier, perdue par les Red Lions. Mais ce ne sera pas simple face aux Allemands, eux aussi déçus d’avoir loupé la finale devant leur public. " J’espère qu’il y aura du monde dans les tribunes parce qu’on le fait aussi pour cela. On a une revanche à prendre, surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Si on lâche ce match, ce serait dommage. Mais l’Allemagne est une grosse équipe ", prévient Felix Denayer.

Et puis, si on en a pris l’habitude, une nouvelle médaille resterait une fierté. En cas de victoire, ce serait la dixième dans un grand tournoi (Euro, Coupe du monde et JO confondus) depuis une quinzaine d’année (Mieux, ce serait la onzième d’affilié si on ajoute la Pro-League). Reste que les trois jeunes, qui ont rejoint le groupe pour cette compétition, ce serait une première. " C’est important pour leur expérience ", explique Vincent Vanasch. " Et puis ce n’est pas dans nos standards de bâcler nos matches. Obtenir une médaille, peu importe la couleur, c’est un parcours du combattant. Pour nous et nos supporters, une médaille de bronze fera du bien "