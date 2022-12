Red Lions à la Coupe du monde : on prend les mêmes et on recommence ?

Une longévité qui peut s’expliquer par leur envie inépuisable de remporter des titres mais aussi par un plaisir de vivre ensemble. Et pourtant, à l’inverse des Diables Rouges, les Red Lions passent plus de temps à s’entraîner avec l’équipe nationale qu’avec leurs clubs respectifs. Pour certains, cela fait donc plus de 15 ans de vie commune. Néanmoins, peu de conflits ont été relayés ces dernières années. " Ce n’est pas simple de décrire ce qui nous lie mais on adore jouer ensemble ", assure le défenseur Arthur Van Dooren. " Malgré le temps, on rigole toujours autant. On se fait des blagues. On vit bien sur et en dehors du terrain. Ce qui est important quand on passe, parfois à l’étranger, plusieurs mois par an ensemble. Et l’ambiance est encore plus agréable quand on a un beau défi comme la Coupe du monde qui arrive ".

Une bonne ambiance, des résultats, les Red Lions semblent à nouveau armés pour performer lors de cette coupe du monde. Les jeunes devront encore se montrer un peu patients. Un jour viendra où cette génération passera le flambeau. C’est inévitable. Par des fins de carrières voulues par les joueurs ? Faudra-t-il passer par un échec dans un tournoi majeur et la fameuse " année de trop "?

Peu importe le scénario, cette succession ne sera pas simple (même si la fédération tente de préparer la nouvelle génération pour le jour J).

En attendant, on ne change pas une équipe qui gagne. D’autant que ce dicton est aussi appliqué au staff. Rappelons que Michel van den Heuvel, adjoint à l’époque, avait pris la succession de Shane McLeod. De retour d’une année sabbatique dans son pays, le Néo-Zélandais est revenu auprès de ses joueurs mais en qualité désormais d’adjoint du Néerlandais. Là aussi, même si les rôles sont désormais inversés, on prend les mêmes et on recommence… à gagner ? On ne peut que l’espérer.