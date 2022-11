“Red Joan” : Judi Dench incarne une ancienne agente du KGB

La carrière de Judi Dench mérite la jalousie de bon nombre d’acteurs et d’actrices par sa façon de traverser les décennies avec autant d’élégance que de talent. Celle qui était il y a quelques mois à l’affiche de “Belfast” est tout simplement une icône par l’accumulation de ses rôles dans des titres huppés ou sa présence dans la saga “James Bond” en tant que M. Devenue à 85 ans la star la plus âgée à faire la couverture de “Vogue”, Judi Dench incarne le rôle principal de “Red Joan”. Ce dernier suit l’histoire de Joan Stanley, une dame de 80 ans qui se voit brutalement arrêtée par la police pour des accusations de trahison et d’espionnage. Alors qu’elle dévoile son passé, Joan repense à Leo, son amour d’antan lié au parti communiste. Embauchée comme assistante sur un projet tenu secret, elle se verra partagée entre sentiments et idéaux dans un contexte historique tendu.