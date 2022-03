Red Hot Chili Peppers : vos places pour le concert au Stade de France !

Il s’agit du premier album avec le guitariste John Frusciante qui fait son retour dans le groupe.

"Notre seul but, c’est de se perdre dans la musique", écrit le groupe dans un communiqué. "Nous (John, Anthony, Chad et Flea) avons passé des heures - ensemble et individuellement - à nous perfectionner, à discuter ensemble, pour réaliser le meilleur album qui soit."

L’album a été produit par le producteur de longue date des Red Hot, Rick Rubin (Johnny Cash, Adel, etc.), avec qui ils avaient déjà travaillé pour les albums Blood Sugar Sex Magik [1991], Californication [1999], By The Way [2002], et Stadium Arcadium [2006].

En plus de cela, les Red Hot Chili Peppers partiront en tournée pour faire découvrir Unlimited Love cet été. Ils seront accompagnés d’invités comme Anderson. Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes, et Thundercat. Cette tournée passera d’ailleurs par la Belgique à Rock Werchter en 2022.

Et pour marquer les 40 ans de carrière du groupe, les responsables du célèbre Walk of Fame d’Hollywood, ont quant à eux décidé de dédier leur 2717e étoile au groupe de Los Angeles.