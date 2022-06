Red Hot Chili Peppers : le bassiste Flea voudrait incarner Popeye

Parmi celles-ci, notamment, l’actrice d’Hollywood Heights, Meredith Salenger, a rpondu " Robert Altman était l’un de mes préférés. Robin Williams. La mise en scène. La Musique – Harry Nilsson. Shelley Duvall chantant " he needs me ". Perfection. Et oui… vous seriez parfait au casting.”

Le bassiste des Red Hot Chili Peppers est d’ailleurs présent dans la série " Obi-Wan Kenobi ", sortie ce 27 mai.

Le spin-off de "Star Wars" se déroule exactement dix ans après les événements relatés dans le film " Revenge Of The Sith ", où Kenobi voyait son apprenti Jedi Anakin Skywalker passer du côté obscur.

Pas de rôle principal pour Flea, mais bien une apparition remarquée, en chasseur de primes, armé d’un blaster.

Flea n’en est pas à son coup d’essai sur grand écran. Puisqu’on l’a déjà souvent vu, notamment dans " Retour Vers le Futur ", " The Big Lebowski ", tandis qu’il a aussi assuré une voix dans " Inside Out " et " Toy Story 4 ", produits par Disney…

Et on le retrouvera encore dans le prochain film de Damien Chazelle (" La La Land " et " Whiplash ") qui s’appellera " Babylon ". Avec un casting de rêve : Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire dans le rôle de Charlie Chaplin !